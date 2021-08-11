В Турцию для борьбы с пожарами прибыли вертолеты из Казахстана

Казахстан поможет Турции в борьбе с лесными пожарами, бушующими на юге страны уже две недели.

"По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках оказания братской и гуманитарной помощи турецкому народу 11 августа в 13.25 сводная группа МЧС РК прибыла в город Даламан в составе двух вертолетов Ми-8АМТ и 16 человек личного состава для тушения лесных пожаров", - говорится на сайте МЧС республики.

Спасатели провели контрольный облет в районе возгораний.

Личный состав МЧС Казахстана заступает в работу оперштаба МЧС Турции. Отметим, что из Казахстана вертолеты с водосливными устройствами вылетели 7 августа, они пересекли три государства и совершали посадки для дозаправок.

Посольство Казахстана в Турции поможет координировать работу спасателей с турецкими властями.