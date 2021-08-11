Крым снова подтапливает

Сильный дождь вызвал подтопления в Симферопольском районе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

В 20.30 мск на телефон доверия ведомства поступил сигнал о сильном дожде в районе села Краснолесье, который, по предварительным данным, вызвал перенаполнение природного естественного водоема. Вода из него сошла на автодорогу между Краснолесьем и селом Доброе, движение автотранспорта на ней оказалось затруднено.

На месте спасатели установили, что подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома, а также два частных домовладения.

Позже стало известно, что вода затопила и трассу Симферополь - Ялта, затруднив движение по ней.

Как передает РИА Новости, вода уходит из зоны подтопления самотеком.

Напомним, аномальные ливни во второй половине июня и начале июля вызвали подтопления в ряде районов Крыма, сильнее всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.