Приэльбрусье защитят от от селей и лавин

Власти Кабардино-Балкарии получат из резервного фонда более 67,4 млн рублей на строительство инженерных сооружений, защищающих от сходов селевых потоков и лавин в районе Приэльбрусья: распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Средства пойдут на завершение строительства защитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол. Здесь возведут железобетонные конструкции, металлические ограждения и снегоудерживающие щиты, что обеспечит безопасное пребывание местных жителей и туристов в районе Эльбруса, а также защитит объекты инфраструктуры от природной стихии", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее помочь с финансированием предстоящих работ премьера попросил глава республики Казбек Коков. Мишустин просьбу одобрил.