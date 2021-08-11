Реставрация нанесла ущерб грузинскому монастырю Гелати – ЮНЕСКО

Неправильно проведенная реставрация нанесла серьезный ущерб вошедшему в список культурного наследия ЮНЕСКО грузинскому монастырскому комплексу Гелати близ Кутаиси, - говорится в резолюции комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В Гелати практика несоответствующих методов реставрации создала проблемы: памятник был упомянут среди объектов, поврежденных из-за отсутствия соответствующих профессиональных навыков или материалов в процессе реставрации", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

В ЮНЕСКО одобрили установку государством временной кровли церкви комплекса, но сочли необходимым устроить кровлю, которая защитит храм от повреждений. Также в организации потребовали немедленно закрыть одну из церквей комплекса, в частности церковь Святого Георгия, чтобы защитить ее от дождя и снега, а также расширить процесс мониторинга реставрации монастырского комплекса, создав комитет по управлению памятником и мобилизовав для этого больше международных ресурсов.

Напомним, реставрационные работы были проведены весной прошлого 2020 года, когда начала протекать черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы. Грузинские специалисты перекрыли крышу временным жестяным покрытием.