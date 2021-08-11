Осенью украинский лоукостер начнет летать в Самарканд

Уже в конце августа украинский лоукостер Bees Airline запускает полеты между Киевом и Самаркандом, говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы стартуют с 30 августа. Они будут выполняться по понедельникам на самолетах Boeing 737-800. Вылет лайнера из Киева планируется в 15:35 местного времени, в Самарканд он прилетит в 22:05, а уже через час, в 23:05 местного времени отправится обратно. В Киев он прибудет в 2:35 следующего дня. Стоимость авиадилетов составит от $140 до $200 в один конец, передает Podrobno.uz.

Напомним, Bees Airline – молодая украинская низкобюджетная авиакомпания, она вышла на рынок авиаперевозок в марте 2021 года. Ланеры компании выполняют регулярные и чартерные рейсы из Киева, Львова, Одессы, Херсона и Харькова, а ее воздушный флот состоит из четырех 189-местных Boeing 737-800.