Костры запрещены на Ставрополье до 15 сентября

В Ставропольском крае особый противопожарный режим продлен до 15 сентября, говорится в сообщении регионального экстренного ведомства.

Уточняется, что нарушителей во время действия особого противопожарного режима ждут двойные штрафы. Также штрафы грозят и тем, кто не предотвратил пожар. Например, не убрал сухую растительность со своего участка.

"Основными способами информирования населения о начале действия особого противопожарного режима являются: использование СМИ (ТВ, интернет, радио), проведение сходов граждан, занятий, бесед, лекций, а также подворовых обходов", - сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Также стало известно, что пожарные проводят занятия для детей в летних лагерях и детсадах.