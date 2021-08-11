Роспотребнадзор не выявил проблем с морской водой в Новороссийске после разлива нефти

Вода в Черном море в районе Новороссийска, где случился крупный разлив нефти, соответствует санитарным требованиям, заявили в Роспотребнадзоре.

"Новороссийским теротделом управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю были отобраны пробы морской воды в зонах рекреации для исследований на показатели загрязнения по содержанию нефтепродуктов. Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в среду, пишет ТАСС.

Пробы морской воды также исследовали на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.