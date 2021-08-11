Боевая противотанковая мина найдена на улицах Еревана

Противотанковая мина была найдена сегодня на одной из улиц в Ереване, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

В нем говорится, что сигнал об обнаружении опасного предмета был получен в 16:39.

На место событий направился боевой расчет пожарно-спасательной службы, группа Центра спасательных работ особого назначения, саперы Управления ГО и медики.

Было установлено, что опасная находка представляет собой подвергшуюся коррозии противотанковую мину.

Саперы перевезли ее в безопасное место.