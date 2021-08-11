44 дня войны за Карабах глазами русского бакинца

Отечественная война азербайджанского народа навсегда останется в сердцах представителей всех национальностей, живущих в Азербайджане. "Вестник Кавказа" предлагает познакомиться с материалом живущего в Баку Аркадия Халтуринского, который поделился впечатлениями о том, как в стране переживали 44-днейвную войну.

С 1920 года Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР, однако, на закате СССР, в 1987 году руководство Армянской ССР подняло вопрос о передаче этих территорий Армении, в результате чего началось обострение отношений между армянским и азербайджанским населением республики. С 1991 года конфликт перерос в вооруженное противостояние, где в роли противоборствующих сторон выступали уже независимые от СССР Армения и Азербайджан.

Основной вопрос, который возникает у независимого наблюдателя при изучении истории конфликта, - какую цель преследовало руководство Армении, отправляя войска на земли, где много лет армянский и азербайджанский народы мирно сосуществовали. У сторонников решения об аннексии Нагорного Карабаха в пользу Армении много версий, но в данном случае необходимо исходить из норм международного права. Де-юре территория Нагорного Карабаха после распада СССР осталась в составе Азербайджана, а значит, никто не имел права нарушать суверенитет независимого государства, что зафиксировано в Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела и которая была принята резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1981 года.

И все же с 1994 года путем силового вмешательства Армения оккупировала территорию Нагорного Карабаха. На долгие 26 лет там воцарилось безвластие, было объявлено о создании так называемой Нагорно-Карабахской Республики, существование которой было нелегитимным и не признавалось ни одним суверенным государством, в том числе самой Арменией. Руководство Азербайджана – президенты Гейдар Алиев, а затем Ильхам Алиев – многие годы предпринимали попытки мирного урегулирования конфликта, обращались в международные организации с целью возвращения своих законных территорий дипломатическим путем. Но эти попытки не увенчались особым успехом - международное сообщество заняло пассивную позицию. Тогда, 27 сентября 2020 года, в день очередной провокации со стороны вооруженных сил Армении, было решено идти в контрнаступление.

Будучи очевидцем этих событий, не могу не вспомнить, как в Баку с самого первого дня вооруженного столкновения каждый гражданин переживал за ход ведения боевых действий и поддерживал курс, выбранный президентом Алиевым. Все эти годы вопросом номер один во внешней и внутренней политике Азербайджанской Республики оставалось возвращение своих территорий и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах республики. 20% оккупированных земель буквально не давали спокойно жить каждому гражданину Азербайджана, этот чувствительный и тонкий момент всегда занимал особое место в умах людей. Все понимали, что рано или поздно справедливость восторжествует, но надеялись, что все удастся реализовать мирным путем без кровопролития.

Но Ереван год за годом кормил Баку обещаниями о начале переговоров по мирной передаче оккупированных территорий. Лишь когда все надежды на дипломатическое разрешение тлеющего конфликта были исчерпаны, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Нагорный Карабах - это Армения, азербайджанцы поняли: дальше терпеть нельзя.

Народ Азербайджана, объединившись вокруг верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, решил во что бы то ни стало вернуть земли Нагорного Карабаха. 44 дня длилось противостояние азербайджанских военных с армянскими, каждый день граждане Азербайджана ждали утренних вестей об успехах своей армии, где воевали их мужья, дети, внуки. По всему Баку были развешены флаги Азербайджана, чувствовалась всеобщая сплоченность вокруг только одной проблемы, все остальное было отодвинуто на второй план. На окнах и дверях домов со временем стали появляться фотографии ушедших на фронт и не вернувшихся, тех, кто стали шехидами, погибшими в ходе наступления на оккупированные вражеской армией территории. У военкоматов толпились мужчины разных возрастов и профессий, студенты, спортсмены, врачи, рабочие. Все хотели отправиться на фронт и помочь своей армии. Но благодаря грамотному военному руководству, на войну уходили преимущественно люди, связавшие свою профессиональную жизнь с воинской службой. Так удалось избежать многочисленных потерь среди мирных жителей.

Полтора месяца весь Азербайджан пристально наблюдал за успехами своей армии, которая день за днем не без труда продвигалась вглубь Карабаха, отвоевывая все больше районов. С 27 сентября было освобождено пять городов, тир поселка и около 300 сел, в том числе сердце Карабаха - Шуша, освобожденная 8 ноября. До столицы Нагорного Карабаха Ханкенди было совсем близко, победа была неизбежной.

10 ноября 2020 года, благодаря в том числе усилиям президента России, война была остановлена. Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе. В эту ночь Баку буквально не спал, горожане вышли на улицы, пели песни, радовались, везде была слышна национальная музыка и виднелись флаги Азербайджана. Город погрузился в всеобщую атмосферу эйфории от новостей, которых ждали более четверти века. Президент Алиев с экранов всех телевизоров произнес речь, ключевым тезисом которой стало столь долгожданное "Карабах - это Азербайджан".

Этот день будто разделил время на до и после. Было понятно, что предстоит еще огромная работа по восстановлению возвращенных территорий, реконструкции всей инфраструктуры, жилых домов, дорог, но самое главное уже сделано - территории, которые так долго были неподконтрольны их законному владельцу, возвращены. Пусть не завтра, но в ближайшем будущем туда смогут вернуться люди, кто почти тридцать лет назад, оставив все, были вынуждены бежать со своей земли.