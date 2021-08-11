Вакцинация в Грузии установила рекорд

За сутки в Грузии сделали почти 24 тыс прививок от коронавируса, это максимум с начала кампании по вакцинации населения.

Прививку от коронавируса за сутки сделали 23 935 человек, сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья страны. Общее число вакцинированных составляет 688 940 человек, полностью привиты 210 776 человек.

Массовая вакцинация в Грузии проходит с 5 июля, ранее прививки получил медперсонал.

В настоящее время в Грузии фиксируется пик четвертой волны коронавируса, заболеваемость рекордно растет на фоне распространения нового штамма и низкой иммунизации населения.