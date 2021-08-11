ВС Армении обстреляли Нахчыван и Гедабекский район

Подразделения ВС Армении сегодня днем и вечером снова обстреливали позиции азербайджанской армии в Нахчыване и Гедабекском районе, такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что с 16:20 до 21:05 армянские подразделения с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района, Гёйсу Басаркечарского района и в Чамбаракском районе вели обстрел в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики, а также Галакенд и Заманлы Гедабекского района.

ВС Армении обстреливали позиции армии АР из оружия различного калибра, в том числе из снайперских винтовок.

В результате среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

Обстрел был подавлен ответным огнем, оперативная обстановка контролируется ВС Азербайджана.