Шесть европейских стран отказываются принимать афганских беженцев

В Евросоюзе остро стоит вопрос принудительной высылки не имеющих права на убежище афганских беженцев. Вчера Нидерланды и Германия временно приостановили депортацию из-за сложной ситуации в Афганистане. Однако одновременно шесть стран-членов ЕС предупредили руководство блока о недопустимости прекращения депортации, сообщает Reuters.

В Афганистане "Талибан" (движение запрещено в РФ) добился серьезного прогресса в кампании по разгрому правительственных войск после вывода из страны иностранных военных под руководством США. ”Это, вероятно, побудит еще больше афганских граждан покинуть свои дома и отправиться в ЕС”, - говорится в письме Европейской комиссии, подписанном Австрией, Данией, Бельгией, Нидерландами, Грецией и Германией.

”Вот почему мы призываем вас и ответственные группы в Еврокомиссии активизировать переговоры с афганским правительством о том, как может продолжаться возвращение беженцев в Афганистан в ближайшие месяцы”, - говорится в письме, попавшем в распоряжение Reuters. Многие государства-члены ЕС переживают из-за того, что события в Афганистане могут спровоцировать повторение миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда бесконтрольное прибытие более миллиона человек с Ближнего Востока нарушило системы безопасности и социального обеспечения и усилило поддержку крайне правых групп в Европе.

Европейская комиссия сообщила, что получила письмо от шести стран и ответит, когда будет готова. На вопрос, считает ли Еврокомиссия Афганистан безопасной страной, в которую могут быть возвращены просители убежища, пресс-секретарь сказал, что это решение должны принимать государства-члены. Ожидается, что этот вопрос будет поднят 18 августа на кризисной встрече министров внутренних дел блока, которая была организована для обсуждения всплеска незаконного пересечения границ.

Вызов, но пока не отчаяние

С 2015 года около 570 тыс. афганцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в ЕС, отмечается в письме шести стран ЕС, из них 44 тыс. только в 2020 году, что сделало Афганистан второй по численности страной происхождения мигрантов. ”Мы полностью осознаем сложную ситуацию в Афганистане в свете предполагаемого вывода международных войск”, - заявили европейские государства, добавив, что, по оценкам, 4,6 млн афганцев уже стали перемещенными лицами, и многие из них находятся в регионе. Шесть стран призвали блок рассмотреть возможность оказания всевозможной поддержки беженцам за счет расширения сотрудничества с Афганистаном, Пакистаном и Ираном.

Государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди защитил инициативу от критики. ”То, что регионы страны небезопасны, не означает, что каждый гражданин государства автоматически имеет право на защиту”, - написал он в Twitter. Высокопоставленный европейский чиновник сказал, что за последние месяцы около 400 тыс. афганцев стали внутренне перемещенными лицами, а в последние дни число людей, бегущих в Иран, увеличилось еще больше. Чиновник назвал ситуацию менее проблематичной, чем недавние кризисы в Сирии и Ираке, потому что в Кабуле все еще есть правительство, с которым ЕС может работать. Тем не менее принудительное возвращение лиц, ищущих убежища, на данный момент будет затруднено. ”Учитывая обстоятельства, трудно себе представить, что мы на данный момент будем проводить операции по принудительному возвращению беженцев”, - сказал он.