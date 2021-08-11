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Скачок электричества унес жизнь ковидного пациента в Абхазии

Скачок электричества унес жизнь ковидного пациента в Абхазии

Пациент с коронавирусом погиб в Абхазии из-за скачка напряжения в электросети. Такое сообщение опубликовано в Facebook Минздрава республики.

Как рассказал в видеообращении глава Минздрава Эдуард Бутба, в реанимационном отделении Гудаутского ковидного госпиталя оказались обесточены две палаты, в результате отключилась аппаратура.

Медики незамедлительно начали реанимационные мероприятия. Однако один из больных, мужчина 1957 года, скончался. Еще трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

По словам министра, на месте работает заместитель генпрокурора, идет доследственная проверка.

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Вестник Кавказа

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