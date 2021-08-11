Центр Гейдара Алиева осветил флаг Турции

В среду здание Центра Гейдара Алиева в Баку осветила видеопроекция флага Турции, так Азербайджан выражает поддержку братскому государству в борьбе с лесными пожарами.

Проекция турецкого флага продемонстрировала миру дружбу, братство и единство двух стран в контексте девиза "одна нация, два государства".

На мероприятии присутствовал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи. Он отметил, что Азербайджан оказал Турции всевозможную поддержку с момента начала пожаров.

"Азербайджан оказывает поддержку с 31 июля. В настоящее время в тушении пожаров задействовано 750 наших азербайджанских братьев. Они занимаются тушением пожаров уже 14 дней. Я благодарен каждому из них в отдельности и желаю, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и невредимыми", - заявил посол.

Также он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку Турции в борьбе с пожарами.