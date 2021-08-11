Трехмесячный максимум заболевших коронавирусом зафиксировали в Турции

В Турции за сутки выявлено рекордное с 4 мая количество заражений коронавирусом, такое сообщение распространил Минздрав страны.

"Сегодня сделано 278 263 теста, выявлены 27 356 новых случаев COVID-19, умерли 128 человек", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, рекорд по суточной заболеваемости в Турции был зарегистрирован 16 апреля - 63 082 случая, затем ситуация начала улучшаться. В июне - первой половине июля количество новых заболевших в сутки стабилизировалось на уровне 5-7 тыс, но затем стало вновь увеличиваться.