Минздрав открывает ковидный госпиталь в Северной Осетии

На базе медицинской академии Минздрава РФ в Северной Осетии начнет действовать госпиталь для пациентов с коронавирусом, такое сообщение распространила пресс-служба федерального ведомства.

"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России открывается госпиталь для пациентов с COVID-19", - цитирует его РИА Новости.

Новое медицинское учреждение снабжено всем необходимым оборудованием, в том числе койками, обеспеченными кислородом, которые потребуются для пациентам с тяжелым течением заболевания.