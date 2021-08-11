Байден лично обратился к ОПЕК

ОПЕК должна уходить от сокращения нефтедобычи по мере восстановления глобальной экономики, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Он пояснил, что Вашингтон "дал понять ОПЕК, крупным странам-экспортерам нефти, что сокращение добычи, которое было сделано во время пандемии, должно быть отменено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены для потребителей", пишет ТАСС.

Глава государства выразил желание быть уверенным, что ничто не станет помехой для удешевления нефти, благодаря которому снизятся цены и для потребителей.

Байден констатировал, что падение цен на нефть пока не отразилось на розничной стоимости бензина для большинства американцев, и это нежелательно на конкурентном рынке.

Президент пообещал, что правительство США будет делать все возможное для мониторинга ситуации с ценами на бензин в стране и останавливать любые незаконные действия, вызывающие их рост.