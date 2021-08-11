Врачи назвали нетипичный признак скорого сердечного приступа
На близость сердечного приступа может указывать повышенное потоотделение, сообщают врачи из медицинской организации British Heart Foundation, пишет газета Daily Express.
"Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь", - советуют медики.
Потоотделение - "непривычный" симптом для сердечного приступа, поэтому многие его игнорируют. Однако своевременный звонок в скорою может спасти жизнь, отмечают врачи.
Также к неочевидным признакам сердечного приступа относятся боль в животе и проблемы с пищеварением.
О сердечной недостаточности говорят опухшие лодыжки, а боли в груди при физической нагрузке могут указывать на стенокардию, предупредили специалисты.
Вестник Кавказа
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