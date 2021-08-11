Власти обеспечили пищеблоками все школы Ингушетии

Власти Ингушетии справились с проблемой отсутствия пищеблоков в 27 школах региона, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Весной при личном знакомстве с процессом обустройства пищевых блоков в образовательных организациях выяснилось, что в 27 из 121 школы они отсутствовали. Горячую еду привозили из близлежащих организаций", - цитирует его "Интерфакс".

Калиматов обратил внимание, что, вопреки всем сложностям, обеспечены питанием 36 тыс 138 обучающихся начальных классов, во всех школах открыты столовые с комфортными условиями. Проблема была решена на средства из регионального бюджета.