В Сванетии построят новую канатную дорогу

К следующему горнолыжному сезону в Сванетии заменят канатную дорогу, на это выделено 35 млн лари, передает "Новости-Грузия".

"На основании проверки правительство Грузии приняло решение обновить канатную дорогу Хацвали-Зурулди и встретить иностранных и грузинских туристов, которые посетят нашу страну следующей зимой, с новой ультрасовременной канатной дороги, которая будет соответствовать всем стандартам безопасности", - сообщила заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Старую канатку на курорт, которая, как выявила проверка, не соответствует нормам безопасности, демонтируют, на ее месте возведут новую, кроме того, будет оборудована соответствующая инфраструктура. Срок исполнения - до 31 декабря 2021 года.

"Новая канатная дорога гондольного типа (10 человек), оборудованная на месте старой канатной дороги, обеспечит перевозку от 1800 до 2400 пассажиров в час (в зависимости от количества кабин)", - отмечается в документации на сайте Государственного агентства по закупкам Грузии.