Подозреваемые в растрате североосетинские экс-чиновники арестованы в Москве

Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева и экс-главы Минтуризма республики Алана Диамбекова, рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Диамбекова А.С. и Такоева С.К.", - приводит ее слова РИА Новости.

Как было сказано в ходе заседания, обоим вменяется совершение преступления по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата).

Мужчины арестованы до 10 октября.

Софинская добавила, что защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения: домашнего ареста, запрета определенных действий или залога.