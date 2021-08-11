Успех турецких дронов встревожил Конгресс США

Двадцать семь членов Конгресса США выразили озабоченность по поводу турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в письме, направленном госсекретарю Энтони Блинкену на этой неделе. Подписавшиеся конгрессмены утверждают, что турецкие дроны "дестабилизировали несколько регионов земного шара, угрожая при этом интересам, союзникам и партнерам США", пишет турецкая "Сабах".

Напомнив, что турецкие беспилотники использовались в Азербайджане, Сирии и Ливии, члены Конгресса добавили: "Турция заключила соглашения о продаже беспилотников Польше и Пакистану, а также обсуждает совместное производство ударных беспилотных летательных аппаратов и систем защиты от беспилотников с Россией и Пакистаном". Турецкие власти заявили, что страна стала четвертым по величине производителем боевых беспилотников в мире с тех пор, как Анкара стала наращивать внутреннее производство, чтобы уменьшить зависимость от импорта западных вооружений.

Турецкие ударные дроны завоевали популярность после того, как зарекомендовали себя в Сирии, Ливии и Азербайджане во время конфликтов, широко освещаемых в СМИ по всему миру. В настоящее время БПЛА используются в Турции, Катаре, Ливии, на Украине и Азербайджане. Турция приобрела замечательный опыт в последние годы, когда боролась с террористической группировкой РПК в пределах своих границ, а также в ходе трансграничных контртеррористических операций.

На прошлой неделе технический директор ведущего турецкого производителя БПЛА Baykar Сельчук Байрактар заявил, что компания находится на этапе заключения контрактов с примерно десятью странами. Контракт на покупку Bayraktar TB2 уже подписала Польша, став первой страной-членом НАТО, которая закупит турецкие беспилотники. Другой союзник США и член НАТО, Латвия, намекнула, что она может стать вторым государством-членом Европейского союза и НАТО, которое приобретет БПЛА турецкого производства.

Члены Конгресса США в своем письме также подвергли критике поставку в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400. В 2019 году в отношениях между и США наступил кризис из-за поставок российских ЗРК С-400 в Анкару, что побудило Вашингтон в одностороннем порядке исключить Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35. В США утверждают, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО и могут быть использованы Россией для получения доступа к секретной информации об истребителях F-35. Однако в Турции настаивают на том, что С-400 не будут интегрированы с системами НАТО и не представляют угрозы для альянса. Но в декабре прошлого года США решили ввести санкции против Турции в связи с приобретением систем противоракетной обороны российского производства.