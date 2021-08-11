Главная » Новости

Посол Катара появился в Саудовской Аравии

Посол Катара появился в Саудовской Аравии

Впервые за долгое время назначен посол Катара в Саудовской Аравии. Такое решение принял эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в рамках нормализации отношений между странами, замороженных с июня 2017 года.

"Указом номер 29 от 2021 года Бандар Мухаммед Абдалла аль-Аттыя назначен чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в Королевстве Саудовская Аравия", - цитирует заявление канцелярии эмира Катарское информационное агентство.

Ранее новый посол возглавлял диппредставительство Катара в Кувейте.

Аль Тани сегодня также назначил новых послов в Бельгии, ЕС, Панаме, Италии, Грузии и на Кубе.

1205 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!