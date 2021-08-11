Посол Катара появился в Саудовской Аравии

Впервые за долгое время назначен посол Катара в Саудовской Аравии. Такое решение принял эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в рамках нормализации отношений между странами, замороженных с июня 2017 года.

"Указом номер 29 от 2021 года Бандар Мухаммед Абдалла аль-Аттыя назначен чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в Королевстве Саудовская Аравия", - цитирует заявление канцелярии эмира Катарское информационное агентство.

Ранее новый посол возглавлял диппредставительство Катара в Кувейте.

Аль Тани сегодня также назначил новых послов в Бельгии, ЕС, Панаме, Италии, Грузии и на Кубе.