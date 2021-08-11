Псаки: США следят за ухудшением ситуации в Афганистане

Правительство США следит за ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Журналисты попросили Псаки прокомментировать информацию о том, что, по данным разведки США, "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшие месяцы захватит Кабул.

"Мы не полагаемся на анонимные оценки, мы полагаемся на оценки разведки, сделанные правительством США. <...> Мы внимательно следим за ухудшением ситуации с безопасностью в некоторых частях страны, но, на наш взгляд, ни один конкретный исход не является неизбежным", - заявила представитель Белого дома.

Псаки подчеркнула, что Вашингтон продолжит координировать авиаудары для поддержки сил Кабула.