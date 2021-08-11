Белый дом подтвердил переговоры с ОПЕК по нефти

США, действительно, ведет консультации с ОПЕК, чтобы добиться увеличения мировой добычи нефти, подтвердила сообщения СМИ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что это просто взаимодействие, которое происходит на протяжении пары последних дней, оно еще продолжается", - цитирует ее ТАСС.

Чиновница уточнила, что Вашингтон не ждет незамедлительной реакции, такое взаимодействие должно быть последовательным и долгосрочным, поскольку цель его заключается в устранении препятствующего конкуренции поведения не только в США, но и на глобальном рынке.

Кроме того, добавила Псаки, таким образом власти стремятся добиться снижения цен на бензин для американской общественности.