Разлив нефти в Новороссийске не закроет пляжи Сочи
Разлив нефти в районе Новороссийска не повлияет на отдых в Сочи, рекомендаций о закрытии пляжей на курорте нет, пишет ТАСС.
"У нас раз в десять дней берутся пробы на вирусологические, бактериологические показатели воды. В случае выявления чего-то Роспотребнадзор сообщает, но сейчас такого нет. Никаких проблем с этим нет", - заявила председатель некоммерческой ассоциации "Сочи Пляжи" Елена Дорогинина.
В мэрии Сочи также сообщают, что все пляжи работают в штатном режиме.
Напомним, площадь разлива нефти в море возле Новороссийска составляет около 80 кв км.
Вестник Кавказа
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