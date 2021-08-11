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Разлив нефти в Новороссийске не закроет пляжи Сочи

Разлив нефти в Новороссийске не закроет пляжи Сочи

Разлив нефти в районе Новороссийска не повлияет на отдых в Сочи, рекомендаций о закрытии пляжей на курорте нет, пишет ТАСС.

"У нас раз в десять дней берутся пробы на вирусологические, бактериологические показатели воды. В случае выявления чего-то Роспотребнадзор сообщает, но сейчас такого нет. Никаких проблем с этим нет", - заявила председатель некоммерческой ассоциации "Сочи Пляжи" Елена Дорогинина.

В мэрии Сочи также сообщают, что все пляжи работают в штатном режиме.

Напомним, площадь разлива нефти в море возле Новороссийска составляет около 80 кв км.

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Вестник Кавказа

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