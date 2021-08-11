Учебный год на Ставрополье начнется в очном режиме

Школы Ставропольского края начнут новый учебный год в традиционном формате, сообщила пресс-служба губернатора края.

"Планируется, что учеба начнется, как обычно, 1 сентября в очном режиме с соблюдением действующих мер противоэпидемической защиты", - отметили в пресс-службе, пишет "Интерфакс".

Вакцинацию от коронавируса прошли почти 60% учителей и работников учебных учреждений, к 1 сентября прививки сделают еще 9,5 тыс педагогов.

Из 1,8 тыс школ в Ставропольском крае к началу учебного года готовы в настоящее время 700.