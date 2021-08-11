Список задержанных после трагедии в реанимации открыли главврачом владикавказской больницы

Проверка во Владикавказской больнице скорой помощи выявила новые обстоятельства трагедии, приведшей к гибели больных, подключенных к аппарату ИВЛ. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Поломка кислородной системы, по его словам, могла стать следствием технических неполадок и халатности должностных лиц. СКР продолжает работу, задержан главный врач больницы Владимир Плиев. Следователи не скрывают, что вскоре последуют и другие задержания.

Взрыв подземной трубы кислородной системы произошел в понедельник, 9 августа. За несколько десятков минут в реанимации скончались 9 человек, чуть позже - еще два человека, но один из них, по словам медиков, от тромбоэмболии, к которой могли привести ишемическая болезнь и гипертония. Примечательно, что именно в этот день на заседании правительства речь шла о проблемах в функционировании кислородной системы, которые глава Минздрава пообещал устранить в короткие сроки. Но вечером и произошел взрыв.

Владикавказская больница скорой помощи еще с начала пандемии полностью перепрофилирована для лечения ковидных больных. Авария оставила ее без запасов кислорода. Первыми помогли соседи. Уже ночью во Владикавказ кислород доставили из Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев - всего 15 тонн. Их хватит только на два дня, полагают медики. Обычные поставки происходят несколько раз в неделю из Краснодарского края. Руководитель Минздрава республики Сослан Тебиев сообщил вечером 10 августа, что работа кислородной системы восстановлена. По словам главы региона, ее установили в больнице в конце 2019 года без документов. После трагедии принято решение об установке в республике кислородных станций, вырабатывающих кислород, после чего отпадет необходимость в его регулярных доставках из соседних регионов. Но произойдет это не столь быстро, констатировал глава республики.

Источники из правоохранительных органов полагают, что еще около 20 должностных лиц могут в ближайшие дни разделить участь главврача Владимира Плиева, обвиненного в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов".

Владикавказская журналистка Мадина Сагеева удивлена избирательностью правоохранителей. "Человек, который работает три месяца, не может нести ответственность за трубу, проложенную семь лет назад, как и за поставки кислорода, которыми занимается не он. То есть сажать надо должностных лиц либо снизу, ли сверху, но не из середины. Задержан статусный человек, общественность получила громкую новость. Следствию нужно было задержание, что оно и продемонстрировало. Если говорить о министре здравоохранения, то он должен был просто сам уйти в отставку, поскольку об этой ситуации (проблема с кислородной станцией - прим. ред.) все знали уже давно, по крайней мере, Тебиев знал об этом еще до прихода Сергея Меняйло. Система подачи кислорода была плохой - не было резервной линии".

"Обычно у нас оправдываются нехваткой денег. Сейчас нельзя пенять на нехватку денег, поскольку в прошлом году республику ими залили для борьбы с ковидом. Более того, какую-то часть денег, которая обычно идет из региона в федеральный бюджет, оставили в республике на эти же цели. Но я не помню, чтобы эти деньги пошли на реконструкцию кислородной системы в больнице, хотя в списке их получателей было много далеких от медицины объектов. Ковидные деньги распределял не главврач больницы, другие люди. А что может сделать главврач? Закрыть больницу? Он мог только сигнализировать. В такой же ситуации оказался и руководитель регионального подразделения Ростехнадзора. В свое время он не принял трубу кислородной системы, но не закрыл ее и не оштрафовал никого, поскольку тогда бы его обвинили в убийстве ковидных больных, мол, деньги, пошедшие на штраф, должны были идти на лекарства и кислород - вот такая моральная вилка", - отметила Сагеева во время дискуссии в голосовом чате телеграм-канала Заура Фарниева.

По данным Сагеевой, аналогичная авария с кислородной станцией в той же больнице произошла в 2018 году, но она не имела столь трагичных последствий, поэтому ее удалось скрыть от общественности. Но и тогда, по словам журналистки, кардинальных мер должностные лица не предприняли.