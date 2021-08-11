Вакцинация второй и третьей дозами ZF-UZ-VAC2001 возобновлена в Узбекистане

В Узбекистане возобновляется вакцинация от коронавируса препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале об испытаниях в Узбекистане этой вакцины.

"С сегодняшнего дня вновь налажена вакцинация населения второй и третьей дозой вакцины ZF-UZ-VAC2001", - цитирует сообщение Sputnik-Узбекистан.

Напомним, два дня назад в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что из-за технических неполадок в течение недели в Узбекистане нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001, первого компонента перерыв не коснулся.