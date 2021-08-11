Самосвал без тормозов устроил крупное ДТП в Алматы

В Наурызбайскогм районе Алматы в среду произошло массовое ДТП, виной которому стал самосвал с отказавшими тормозами, пишет Sputnik Казахстан.

Груженый самосвал стал набирать скорость, после того, как у него лопнул тормозной шланг, и врезался в пассажирский автобус №14. Затем водитель самосвала вывернул руль, случилось новое столкновение - с припаркованным на обочине Nissan Serena. Самосвал продолжил движение, потащив перед собой Nissan, в результате легковой автомобиль врезался в Toyota Hilux, ее отбросило на фонарный столб.

В ДТП пострадал один пассажир автобуса, он госпитализирован.

Nissan не подлежит восстановлению.