Портфель "мутных" инвестпродуктов у россиян сократился на 21%

Портфель инвестиционных продуктов с "мутной структурой", находящийся у россиян, уменьшился на 21%, об этом рассказал первый зампред Центробанка России Сергей Швецов.

Ранее из-за снижения ставок по вкладам граждане начали переводить сбережения в альтернативные финансовые инструменты, так что в прошлом году на фондовый рынок пришло около 4 млн новых инвесторов - физических лиц. Соответственно, увеличились продажи сложных финансовых продуктов, определить доходность по которым не всегда могут и профессионалы.

"Сейчас, по мере выгашивания и непродажи таких продуктов, их портфель у населения сократился на 21%. То есть идет его естественная убыль в связи с неразмещением новых выпусков в адрес неквалифицированных инвесторов", - пояснил Швецов в интервью Reuters.

Он уточнил, что очень часто сути этих финансовых инструментов не осознавали ни покупатели, ни сами продавцы. Менеджер мог читать готовый скрипт разговора с клиентов, а если тот задавал вопрос за пределами скрипта, то часто просто выдумывал ответы, чтобы не признаваться, что не знает. Судя по аудиозаписям бесед, указал Швецов, такие ответы бывали "совершенно безумными".

"Поэтому мы и называем эти продукты мутными, и слава богу, что сейчас их никто не продает", - добавил первый зампред ЦБ РФ.