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СМИ: "Талибан" захватил столицу провинции на границе Ирана с Афганистаном

СМИ: &quot;Талибан&quot; захватил столицу провинции на границе Ирана с Афганистаном

Боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан" получили контроль над городом Фарах - столицей одноименной провинции на западе Афганистана у границы с Ираном, об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на местного законодателя Хумайуна Шахидзаду.

Информацию о захвате населенного пункта подтвердил и один из боевиков движения.

"Ситуация в городе под контролем, наши моджахеды патрулируют город", - цитирует его "Интерфакс".

По данным AP, в результате на данный момент талибы взяли под контроль две трети Афганистана.

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