Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

На большей части Казахстана 12 августа сохранится влияние циклона, в связи с этим прогнозируются дожди с грозами.

На северо-востоке республики осадки в четверг будут особенно сильные. В Северо-Казахстанской области местами гроза, град, шквал, ветер до 15-20 м/с. Гроза с градом, туман и усиление ветра также ожидаются в Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Ливней не ожидается на западе, юго-западе и юге, сообщают синоптики Казгидромета.

В Костанайской области вероятны гроза и туман, днем ветер в порывах будет достигать 15-20 м/с, в Алматинской области гроза с ветром 18-23 м/с. Гроза с ветром также прогнозируются в Карагандинской области.

В Жамбылской области в горных районах днем вероятна гроза, град, сильный ветер с пыльной бурей.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской областях днем в четверг ветер усилится до 15-20 м/с, в Кызылординской области сильный ветер вызовет пыльную бурю.

В Нур-Султане днем в четверг дождь, плюс 19-21.

В Алматы, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, воздух прогреется до 32-34 градусов.

В Шымкенте днем плюс 34-36, без осадков, солнечно.