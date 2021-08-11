РПЛ перенесла матчи 6-го тура ради интересов сборной

Российская Премьер-Лига объявила на своем официальном сайте о переносе матчей 6-го тура с 28-29 августа на 25-28 августа.

"По просьбе Российского футбольного союза и с учетом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи 6-го тура РПЛ с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данное решение было принято большинством голосов клубов РПЛ.

Точное расписание 6-го тура со временем начала матчей будет опубликовано 13 августа.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о необходимости сдвинуть сроки тура РПЛ перед сборами команды в преддверии отборочного матча чемпионата мира 2022 года против сборной Хорватии.