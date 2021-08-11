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Автомобиль сбил торговцев арбузами в Кахети

Автомобиль сбил торговцев арбузами в Кахети

Смертельное ДТП произошло в селе Чандара в регионе Кахети, об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным телеканала "Формула", водитель "легковушки" не справился с рулевым управлением, вылетел на "встречку" и врезался в придорожную торговую точку с арбузами.

В результате пострадали владельцы развала - отец и сын. Младший мужчина умер на месте, старшего в тяжелом состоянии доставили в клинику.

Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации".

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Вестник Кавказа

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