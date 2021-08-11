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В Минздраве Грузии назвали точную дату пика четвертой волны COVID-19

В Минздраве Грузии назвали точную дату пика четвертой волны COVID-19

Пик четвертой волны коронавируса в Грузии придется на 20 августа, считает министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Она подчеркнула, что пиковыми будут не только показатели заболеваемости, но и смертности.

"Что касается распространения инфекции, исходя из того, что на сегодняшний день у нас показатель положительности достигает 13%, а скорость распространения инфекции – 1,4%, это указывает на то, что увеличение количества инфицированных у нас еще будет в течение последующих дней", - сказала Тикарадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

В Грузии в последние дни выявляют более 5 тыс случаев коронавируса ежесуточно, это максимальные значения с начала пандемии. Общее чило инфицированных превысило 461 тыс.

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