В Минздраве Грузии назвали точную дату пика четвертой волны COVID-19

Пик четвертой волны коронавируса в Грузии придется на 20 августа, считает министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Она подчеркнула, что пиковыми будут не только показатели заболеваемости, но и смертности.

"Что касается распространения инфекции, исходя из того, что на сегодняшний день у нас показатель положительности достигает 13%, а скорость распространения инфекции – 1,4%, это указывает на то, что увеличение количества инфицированных у нас еще будет в течение последующих дней", - сказала Тикарадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

В Грузии в последние дни выявляют более 5 тыс случаев коронавируса ежесуточно, это максимальные значения с начала пандемии. Общее чило инфицированных превысило 461 тыс.