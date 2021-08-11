ВОЗ может одобрить "Спутник V" уже через месяц

Российская антикоронавирусная вакцина "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже к середине сентября, сообщила на брифинге помощник гендиректора ВОЗ Марианжела Симао.

По ее словам, по российскому препарату в данный момент осуществляются юридические процедуры, ВОЗ также оценивает возможность включения вакцины в портфель механизма COVAX.

"По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября", - приводит слова Симао ТАСС.