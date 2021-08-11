Возбуждено уголовное дело из-за разлива нефти в море под Новороссийском

Следственный комитет РФ будет расследовать крупный разлив нефти в Черном море под Новороссийском.

Разлив нефти произошел во время закачки нефти на танкер Minerva Symphony на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке. Согласно данным со спутника, площадь загрязнения составляет около 80 кв км. По данным Всемирного фонда дикой природы, в море попало около 100 тонн нефтепродуктов.

Уголовное дело по статье "Загрязнение морской среды" передано для расследования в СК РФ «в связи с широким общественным резонансом».

"Организован осмотр указанных территорий. Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося", - сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.