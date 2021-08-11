ВОЗ объявила об испытаниях трех потенциальных лекарств от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала проведение новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в больницах - артесуната, иматиниба и инфликсимаба. Об этом говорится в опубликованном сегодня в Женеве пресс-релизе.

Испытания будут проводиться на основе международной платформы сотрудничества Solidarity PLUS, участие в которой принимают более 600 больниц в 52 странах.

Как отмечается, все три препарата были отобраны группой независимых экспертов в связи с тем, что потенциально снижают риск смерти у госпитализированных пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день данные лекарства применяются для лечения других болезней. Артесунат используют для лечения тяжелой формы малярии, иматиниб - некоторых видов рака, а инфликсимаб - заболеваний иммунной системы.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 204 млн, из них более 4,3 млн человек скончались. В России выявлены 6 512 859 случаев заражения.