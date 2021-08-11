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Роспотребнадзор: необходимо вакцинировать от гриппа 60% россиян

Роспотребнадзор: необходимо вакцинировать от гриппа 60% россиян

Прививку от гриппа предстоящей осенью рекомендуется сделать 60% населения, говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ.

"Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья рекомендовать: обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2021 года с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% от численности лиц из групп риска", - говорится в документе Роспотребнадзора, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

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Вестник Кавказа

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