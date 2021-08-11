Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусами в Крыму

Автомобиль и два автобуса попали в ДТП в Крыму, об этом рассказали в пресс-службе УМВД по республике.

По предварительным сведениям, в Сакском районе у села Орехово водитель рейсового "ПАЗ", ехавшего со стороны города Саки к Симферополю, допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit, который выехал на "встречку", где допустил столкновение с Renault Logan.

"В автобусе на момент аварии находилось 10 человек, никто из них не пострадал. Телесные повреждения получили водитель и пассажир Ford Transit и два пассажира Renault Logan, один из которых ребенок 2015 года рождения", - цитирует сообщение РИА Новости.

Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждения.