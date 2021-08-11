На Украине утвердили стратегию интеграции с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил указ "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции страны на период до 2025 года". Об этом сообщили в офисе главы государства.

Цель документа состоит в реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО. В офисе президента также отметили, что одна из целей указа заключается в том, чтобы донести до украинцев информацию о практической ценности членства Украины в НАТО и необходимости проведения нужных для этого реформ.

Помимо этого, предполагается всестороннее информирование украинского общества о госполитике в области евроатлантической интеграции путем включения данного вопроса в учебные программы, привлечение экспертов к оценке выполнения нацпрограмм по достижению критериев членства в НАТО.

Кроме того, в указе говорится, что правительству за три месяца необходимо разработать и утвердить план мероприятий по реализации данной стратегии, передает ТАСС.

