Погибший от неизлечимой лихорадки Марбурга в Гвинее мог заразить 150 человек

Мужчина, умерший в Гвинее от геморрагической лихорадки Марбурга, контактировал с 150 людьми, об этом сообщил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Было выявлено порядка 150 контактов, включая трех членов семьи и одного медицинского работника, который был определен как контакт с высоким риском заражения", - приводит его слова РИА Новости.

По сведениям организации, самочувствие мужчины ухудшилось 25 июля, первого августа он обратился в местную больницу с симптомами, напоминающими проявления геморрагической лихорадки Марбурга. Ему выдали антибиотики и отправили домой, где он и умер на следующий день.

Напомним, это первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в Гвинее, ни вакцин, ни лекарств от этого вируса не существует.