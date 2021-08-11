Составлен рейтинг лучших регионов России по туризму

Рейтинг российских регионов по индексу развития туристического потенциала составили совместно эксперты Сбера, РБК и НКР.

Первое место досталось Краснодарскому краю - 7 баллов. Немного уступил лидеру Крым (6,9 балла), следом идет Татарстан (6,8 баллов). В пятерку лучших туристических регионов вошли также Ярославская область и Подмосковье.

Рейтинг составлен на основе данных за период июнь 2020 года - июль 2021 года. Он отражает развитость туристического потенциала региона, в основе лежат три показателя: доля чистой прибыли турбизнеса региона от чистой прибыли турбизнеса по стране; доля занятости в туристическом секторе от общей занятости в регионе; уровень зарплаты в сфере туризма относительно средней зарплаты в регионе, пишут "Кубанские новости".