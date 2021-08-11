Чего добиваются провокаторы, пытающиеся вбить клин в отношения между русскими и азербайджанцами

В последние время мы стали свидетелями сразу нескольких заявлений лиц разного уровня и статуса, направленных на то, чтобы вбить клин в отношения между российским и азербайджанским народами. Все началось с Владимира Жириновского, известного своими одиозными выступлениями. Потом эстафета перешла к комику Идраку Мирзализаде, позволившему себе неприемлемые шутки на межнациональной почве. За ним отличился ведущий Владимир Соловьев, а последним по времени аккордом стало оскорбительнее видеообращение отставного дипломата Исфандияра Вагабзаде.

Очевидно, что выступления этих "медиаперсон" ни в коем случае нельзя ассоциировать позицией ни российского, ни с азербайджанского народа. Тем более что и в России, и Азербайджане проживают представители самых разных наций и народностей. Вспомнить хотя бы, как совсем недавно представители азербайджанского народа - русские, лезгины, талыши, белорусы, евреи - в недавней освободительной войне плечом к плечу отвоевывали земли Азербайджана. Однако сегодня, вероятно, кому-то не нравится единство народов страны и ее дружба с Россией.

За всеми вышеупомянутыми высказываниями стоят силы, прилагающие усилия для того, чтобы если даже не поссорить российский и азербайджанский народы, то хотя бы внести в их отношения напряженность посредством муссирования ситуации в СМИ. В любом случае, такого рода заявления сложно расценивать иначе как чистой воды провокацию, и она, естественно, осуждается всеми здравомыслящими людьми.

Создается стойкое ощущение, что вышеупомянутые заявления были озвучены с целью создать своего рода идеологический занавес для более серьезных провокаций на Южном Кавказе. Сложно не заметить, что в последние дни возросла напряженность между Баку и Ереваном. Армения, грубо нарушая трехстороннее заявление, подписанное президентами России, Азербайджана и премьером Армении 9 ноября прошлого года, перебрасывает личный состав своих вооруженных сил (в том числе в гражданской одежде) на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются миротворческие силы России, а также размещает новые армянские посты вблизи азербайджанских населенных пунктов и у границ. Естественно, это препятствует установлению мира в регионе, что противоречит интересам России на Южном Кавказе.

Здесь лишь недавно закончилась война, люди живут в ожидании заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, гарантом которого должна выступить Россия. Именно по этой причине сегодня активизировались внутренние и внешние силы, абсолютно не заинтересованные в установлении мира. В этой связи в последнее время мы с завидной регулярностью становимся свидетелями разного рода провокаций.

Между тем, как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, русский и азербайджанский народы связывают дружеские отношения. "Ярчайший пример – посмотрите на отношение к русскому языку в Азербайджане. У нас он используется совершенно свободно, свыше 300 школ и практически все университеты имеют обучение на русском языке. За все 30 лет не было ни разу, чтобы человек говорил в Азербайджане по-русски и ему кто-то сказал бы "Мы не понимаем, не говори по-русски, уходи отсюда". Такого нет и не может быть. В Азербайджане всегда нормально относились ко всем, в том числе к русским и к тем, кто говорит на русском языке", - сказал он.

Писатель подчеркнул, что каких-либо реальных проблем между русскими и азербайджанцами нет. "В России сегодня живет более двух миллионов азербайджанцев, азербайджанцы – один из коренных российских народов, азербайджанский язык является государственным в Дагестане. Они являются гражданами России и чувствуют себя комфортно, на них нет какого-то давления. Более того, многие переезжают в Россию. Так что проблемы тут могут быть только надуманные, которые специально провоцируют и пытаются раздуть те, кто хотят сыграть на деликатной теме национальных отношений – а отношения между русскими и азербайджанцами очень хорошие, и я думаю, что будут такими и далее", - заявил Чингиз Абдуллаев.

Народный писатель Азербайджана напомнил, что он награжден по указу президента Владимира Путина Орденом дружбы за укрепление связей между русским и азербайджанским народами. "Я этим очень горжусь, потому что считаю, что культура – это прививка от варварства. Я горжусь, что миллионы моих книг продаются по всей России. И я делаю все от меня зависящее, чтобы наши отношения все больше укреплялись. Национализм – уродливое явление, которое причиняет вред прежде всего самой нации, поэтому я всегда борюсь и буду бороться против него. Мультикультурализм – естественное, нормальное состояние народов, жизнь в мире с соседями, независимо от их национальности, вероисповедования и цвета кожи", - подчеркнул он.

Знаменитый пианист и композитор Фархад Бадалбейли подтвердил, что между русским и азербайджанским народами замечательные отношения. "Я категорически отвергаю любые оскорбления любой национальности. Это махровая невоспитанность и национализм, который ничего хорошего не приносит. Я с большим уважением отношусь к русскому народу", - прежде всего сказал музыкант.

Он также напомнил, что русские отлично живут в Азербайджане и не испытывают какой-либо дискриминации. "У нас очень большое число русских школ и целый Славянский университет, в Баку везде слышится русская речь, очень много бакинцев говорят по-русски. Кроме того, у нас огромное количество русских туристов, и все они видят у нас только радушие и гостеприимство. На такие отношения двух народов, которые уже 2,5 века живут вместе, невозможно бросить тень мелкими провокациями", - обратил внимание Фархад Бадалбейли.

Писатель Юрий Помпеев подчеркнул, что сами национальные особенности русских и азербайджанцев обеспечивают их добрососедские связи. "Со стороны и русского народа, и русских властей в том, что касается народа азербайджанского, мы видим пример такого доброго отношения, потому что азербайджанская культура и гостеприимство создают для этого прекрасную основу. Каких-то действительных поводов к недовольству или подозрениям не возникает, все, что иногда происходит, относится к числу частных случаев, а не общенациональных. Между двумя странами есть взаимопонимание на самом высоком уровне, отношения между главами наших государств дружественные и вполне адекватные", - отметил он.

"В Азербайджане по отношению к русским ничего не менялось за последние десятилетия. Даже в самые тяжелые моменты, например, когда во время армяно-азербайджанского конфликта в СССР многие были сторонниками армянской агрессии, отношение к местной русской общине и вообще к русским в Азербайджане не выходило за пределы дружественных отношений. Никогда азербайджанцы не имели злобы к русским и не проявляли ее. Я всегда интересовался этим, часто бывал в прежние годы в Азербайджане, посещал Карабах, и мне случаи озлобления против русских среди азербайджанцев не известны", - рассказал Юрий Помпеев.