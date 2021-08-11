В ВОЗ предсказали, когда число заразившихся коронавирусом по всему миру превысит 300 млн

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число заразившихся коронавирусом СOVID-19 может превысить 300 млн в начале 2022 года.

По его словам, это произойдет, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции.

Гебрейесус напомнил, что на прошлой неделе число случаев заражения в мире превысило 200 млн, и и это случилось "всего через полгода после того, как мир был пройден уровень в 100 млн". "При нынешней траектории мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года", - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что человечество способно изменить эту тенденцию.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 204 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.