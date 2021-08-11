В Минздраве рассказали об опасности штамма "йота"

Новый вариант коронавируса "йота" пока не выявлен в России и не представляет серьезной угрозы, сообщил директор научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

"Штамм коронавирусной инфекции "йота" в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории РФ он не обнаружен", - заявил Лиознов в среду, пишет "Интерфакс".

Специалист отметил, что представленные публикации "не свидетельствуют о чрезвычайно высокой летальности от штамма "йота", однако необходимы дополнительные исследования.

Наиболее опасен этот штамм для пожилых людей. "Отмечено, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания", - подчеркнул представитель Минздрава.

По его словам, в мире выявлено 28 223 случая штамма "йота".