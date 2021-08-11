Азербайджан направил ноту Ирану из-за незаконного въезда в Карабах

В министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Ирана в республике, ему вручили ноту, связанную с передвижениями по Карабаху.

В МИД Азербайджана обратили внимание посла к выявленным нежелательным фактам незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей из Ирана, уточнили в ведомстве.

В ноте говорится, что в последнее время различные автомобили с иранскими госномерами регулярно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана. Официальный Баку не давал на эти передвижения разрешения.

Ранее Азербайджан уже выражал Ирану в устной форме недовольство этой ситуаций, теперь посол получил ноту.

По словам посла, новая администрация Ирана намерена предпринять практические шаги по пресечению подобных случаев, они тревожны и не соответствуют духу существующих отношений дружбы и партнерства Азербайджана и Ирана.