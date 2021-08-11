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В турецкой Аланье в ДТП с мотоциклом погибла россиянка

В турецкой Аланье в ДТП с мотоциклом погибла россиянка

На юге Турции в курортной Аланье накануне погибла в ДТП гражданка России, - сообщили сегодня в генконсульстве России в Анталье.

"Подтверждаем факт гибели российской гражданки в результате дорожно-транспортного происшествия в Аланье. Обстоятельства трагического инцидента выясняются местными правоохранительными органами. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульская помощь", - цитирует собеседника ТАСС.

Накануне вечером мотоциклист в Аланье сбил предположительно гражданку РФ. Водитель задержан, по факту аварии проводится проверка, - сообщили ранее турецкие СМИ.

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Вестник Кавказа

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