Цена на газ в Европе поднялась выше $550 за 1 тыс кубометров

Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили $550 за 1 тыс куб м. Это новый рекорд стоимости топлива в Европе, свидетельствуют данные ICE.

Так, на 15:54 (мск) стоимость сентябрьского фьючерса поднялась до $550,26 за 1 тыс куб м. (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Всего за день цены на газ в Европе выросли 2,55% по отношению к цене закрытия предыдущего дня.

Напомним, резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в 2020 году. Ровно год назад средняя за день цена фьючерса составляла около $150,6 за 1 тыс куб м. С начала июня, когда стоимость фьючерса составляла около $316,8 (268,5 евро) цены выросли в 1,7 раза.